LIVE | Dramatische records in VS, forse toename aantal besmettingen in Duitsland

Honderd inwoners Nieuwen­dijk geëvacu­eerd om drugslab, politie doet inval

2 december Bij de ontdekking van een drugslab aan de Zandsteeg in Nieuwendijk zijn woensdagmiddag uit voorzorg alle omwonenden in een straal van tweehonderd meter geëvacueerd. Terwijl honderd mensen werden opgevangen in een buurthuis, deden politie en brandweer met grote voorzichtigheid onderzoek rond het pand. Pas donderdag wordt het lab ontmanteld.