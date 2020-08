LIVE | Duitse bondskanselier Merkel waarschuwt voor zware wintermaanden tijdens pandemie

Onderzoek Lage besmet­tings­cij­fers onder ouderen: ze beschermen zichzelf tegen corona

25 augustus Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC in Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in de buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames.