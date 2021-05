LIVE | Duitse flats in quarantaine na uitbraak Indiase variant, België stelt 77 infecties met mutatie vast

CoronavirusDuitsland gaat vanaf 7 juni iedereen vaccineren en stapt af van het huidige beleid om eerst de meest kwetsbaren in te enten. ‘Iedereen krijgt een aanbod’’, zegt gezondheidsminister Jens Spahn. In de Duitse plaats Velbert zijn twee flatgebouwen onder quarantaine gesteld, nadat 19 personen positief testten op de Indiase variant van het coronavirus. 200 mensen zijn geïsoleerd en worden eveneens getest. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.