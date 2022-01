LIVE | Duizenden mensen de straat op in Duitsland en Frankrijk, New York passeert grens van 4 miljoen besmettingen

Bekriti­seer­de ME vaak in tweestrijd: 'Sta ik voor doorgesno­ven hooligan of verloren huisvader?’

Er gaat geen charge van de Mobiele Eenheid voorbij, of het lijkt klachten, filmpjes en aangiftes te regenen. Slaat de ME letterlijk door in coronatijd of is er wat anders aan de hand?

5 januari