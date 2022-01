LIVE | Economische schade lockdown loopt in miljarden, versoepeling quarantaine essentiële beroepen

#Metoo Rietbergen is ‘gewoon een flirt’? Hebben we dan niets geleerd van al die schandalen?

De tragedie rond The Voice of Holland geeft te denken. Heeft #Metoo, de wereldwijde beweging tegen seksuele intimidatie, wel écht iets in gang gezet? ,,Laten we alsjeblieft stoppen met het beschuldigen van de slachtoffers.’’

22 januari