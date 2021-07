LIVE | Eerste risiconiveaus kunnen omlaag, er zijn minder coronagevallen

Minivakan­tie werd nachtmer­rie voor dit gezin: ‘Het ergst denkbare gebeurde’

9:39 Een minivakantie in Limburg met twee bevriende stellen en hun kinderen mondde voor een Deventers gezin uit in een nachtmerrie. Kees Neven (38), Susanne (nu 37) hun drie kinderen Daniël (10), Micha (7) en Lydia (5) botsten tegen een Arriva-lijnbus. Het ongeluk haalde het landelijk nieuws. Tien mensen raakten gewond, onder wie Kees en Susanne zelf. Hij overleefde de klap niet. Anderhalf jaar later vertelt Susanne hoe het hen sindsdien verging.