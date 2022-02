LIVE | Eerste uitnodigingen voor tweede boosterprik, coronasteunpakket verdwijnt na 1 april

Student Aivin bedenkt naam voor grootste sterren­stel­sel dat ooit is ontdekt

De uit Borne afkomstige student Aivin Gast heeft de eer om het grootste sterrenstelsel dat ooit is ontdekt een naam te geven. Gast, die Classical Archaeology and Ancient History aan de universiteit van Oxford in Engeland studeert, maakt deel uit van het team dat het sterrenstelsel ontdekt heeft. De door hem gekozen naam is Alcyoneus.

23 februari