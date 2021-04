LIVE | EMA: Verband tussen trombose en vaccin AstraZeneca, ‘Open poli's voor langdurige klachten’

Fotograaf Cees belaagd door beveili­gers bij vaccinatie­lo­ca­tie GGD: ‘Blijf met je klauwen van de pers af!’

5 april Een nieuwsfotograaf is vrijdagmiddag bij een GGD-locatie in Enschede belaagd door beveiligers. Nadat de man beelden had gemaakt, eisten ze dat hij de foto’s zou verwijderen. Toen hij dat niet deed, probeerden de beveiligers hem tegen de grond te werken. De fotograaf gaat aangifte doen. „Hier was geen enkele aanleiding toe.” De GGD Twente laat weten de situatie te betreuren.