LIVE | Engeland laat vandaag vrijwel alle coronamaatregelen los, recordaantal infecties in Duitsland

Anne Frank Fonds kraakt onderzoeks­pro­ject naar verraad

Het onderzoek naar het verraad van Anne Frank deugt van geen kanten, zegt de directeur van het in Zwitserland gevestigde Anne Frank Fonds. ,,Op bijna elke pagina staan feitelijke onjuistheden.” Onderzoekers stellen in een afgelopen week verschenen boek dat ze waarschijnlijk is verraden door de Joodse notaris Arnold van den Bergh.

23 januari