LIVE | ‘Enkeltje slachthuis’ voor koeien bij Tweede Kamer ‘als stikstofwet komt’, blokkades A28 en A59

Tientallen boeren met tractoren - en twee koeien - demonstreren bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het is niet het enige protest, ook elders in het land roeren boeren zich. De A28 bij Meppel is in beide richtingen geblokkeerd door tractoren.

Premier Rutte reageerde vanochtend op de aanhoudende boerenprotesten. ,,Een politieauto die door een trekker wordt aangereden. Mest uitrijden op de snelweg, hooibalen en autobanden in brand steken langs wegen en voor gemeentehuizen. Het is niet acceptabel in het land om gevaarlijke situaties te creëren en mensen te intimideren. De stikstofbesluiten zijn ingrijpend, maar dit soort acties staan niet in verhouding met het demonstratierecht.”

Bij de manifestaties vandaag hebben niet alle boeren een boodschap aan de woorden van Rutte. Op de A28 bij Meppel blokkeren boeren rond het middaguur de weg met hun tractoren. Ook hebben tientallen boeren zich verzameld bij het het gebouw van de Tweede Kamer. Ze hebben koeien meegenomen. Vandaag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer.

Boeren zijn naar de Tweede Kamer gekomen om te demonstreren tegen de stikstofwet van minister van der Wal.

Vanochtend vroeg zijn verschillende boeren al begonnen met actievoeren door hooibalen langs snelwegen in brand te steken. Zo woedde er langs de A12 bij Bodegraven een brand in de middenberm en was er brand langs de A50 richting Arnhem. Ook bij de A7 bij Wijdewormer was brand, net als op de A2 bij Beesd en op de A15 bij Andelst. Op een paar flinke files na was er weinig hinder vanwege branden langs de weg. Rond lunchtijd trokken boeren naar Utrecht, Maastricht, Assen en Groningen voor demonstraties bij onder meer provinciehuizen.

Quote We voelen ons tegen de muur gezet, maar we roepen vooral op tot vreedzame acties Bart Kemp, Agractie

Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland, zegt dat acties als brandende hooibalen niet aangestuurd worden vanuit zijn groep. ,,Maar we krijgen veel signalen. Het is een uiting van woede, onmacht en frustratie. We voelen ons tegen de muur gezet, maar we roepen vooral op tot vreedzame acties”, zegt Kemp. ,,We roepen voortdurend het ministerie op om in gesprek te gaan, of we ergens iets kunnen vinden dat de rust doet wederkeren.”

De boeren hebben koeien meegenomen naar het protest bij de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag extra alert te zijn om brandende hooibalen in de berm. ,,Die zorgen voor afleiding en mogelijk slecht zicht door rook.” De ANWB laat weten dat de acties wel milder zijn dan van maandag en dat de overlast tot dusver beperkt is. ,,Er staan niet meer files dan gebruikelijk”, aldus een woordvoerder.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

