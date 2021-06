LIVE | EU en VK nog geen voorstander van vrijgeven vaccinpatenten

coronavirusHet aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste weken in rap tempo af. Voor het eerst sinds lange tijd komt het weekgemiddelde onder de 3000 gevallen uit. Mogelijk kunnen voetbalfans vanaf de kwart- of halve finales samen naar de EK-wedstrijden kijken op terrassen. Dat zeggen burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.