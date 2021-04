LIVE | Europese Commissie sleept AstraZeneca voor rechter, laagste aantal ic-opnames in een maand

Twee doden bij uitslaande brand in wooncom­plex in Delden

25 april Bij een brand in wooncomplex Stadshagen in Delden in de nacht van zaterdag op zondag zijn twee bewoners om het leven gekomen. Het ging om een uitslaande brand in een appartement, die met de nodige rookontwikkeling gepaard ging. Een van de omgekomen personen is de bewoner van het appartement waarin de brand is ontstaan. Een ander slachtoffer overleed in het ziekenhuis na eerder te zijn gereanimeerd.