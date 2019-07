LIVE | Gaan we vandaag het hitterecord uit 1944 verbreken?

Goederen­trei­nen botsen op elkaar in Venlo

9:09 Op een emplacement in Venlo zijn twee goederentreinen op elkaar gebotst. Niemand is hierbij gewond geraakt en er zijn geen gevaarlijke stoffen in het spel, meldt een woordvoerder van ProRail. Het treinverkeer rond Venlo ligt plat. De extra reistijd bedraagt meer dan een uur.