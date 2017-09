Live: Geen doden op Nederlands eiland Saba

Kritiek Ombudsman: Burgers missen massaal post van overheid

6 september De Nationale ombudsman is kritisch over de toegankelijkheid van de digitale postbus MijnOverheid.nl. De overheid stuurt de burger steeds meer berichten via deze website, maar niet iedereen kan er even goed mee uit de voeten en mist daardoor post. Burgers kunnen hierdoor in de problemen komen doordat zij berichten over betalingen, boetes en andere zaken kunnen mislopen.