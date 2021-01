LIVE | Geen duidelijkheid na overleg EC en AstraZeneca, ‘Komende maand nog 90.000 coronadoden in VS’

Rechter boos op man (82) die zorgverle­ners doodreed in Breda: ‘Onderzoek onmogelijk gemaakt’

25 januari Een bejaarde man heeft vandaag een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen, omdat hij in december 2018 twee zorgverleners had doodgereden. De rechtbank is boos op de man omdat die ‘onderzoek onmogelijk maakt’.