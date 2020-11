LIVE | Gemeente Rotterdam gebiedt winkeliers ook zondag eerder de deuren te sluiten

CoronavirusWinkeliers in het centrum van Rotterdam, Alexandrium en op het Zuidplein moeten net als zaterdag ook zondag om 17.00 uur hun deuren sluiten. De gemeente Rotterdam heeft daartoe besloten nadat het zowel vrijdag als zaterdag te druk werd op die plekken en mensen niet voldoende afstand tot elkaar konden houden. Het Amerikaanse Pfizer is gestart met cargovluchten om zijn coronavaccin te vervoeren voor distributie zodra het is goedgekeurd. Het gaat hier om een andere variant dan het vaccin dat in Nederland verspreid zal worden. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.