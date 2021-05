LIVE | Gemiddeld aantal corona-opnamen blijft dalen, Duitsers mogen vakantieplannen maken

CoronavirusHet gemiddelde aantal ziekenhuisopnamen van mensen met coronaklachten blijft dalen. Sinds de piek eind april is de instroom in de ziekenhuizen met ruim 24 procent gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2250 coronapatiënten. Bij onze zuiderburen is de vijf miljoenste coronaprik gezet. Eén op elke tien Belgen is nu volledig ingeënt tegen het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.