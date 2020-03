LIVE | ‘Gökmen Tanis schoot mijn kind dood, ik droom elke nacht over Roos’

Gökmen Tanis (38) wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van viervoudige moord en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Hij schoot op 18 maart vorig jaar vier mensen dood in een tram in Utrecht. Twee jonge vrouwen raakten zwaargewond.



Eén van de dodelijke slachtoffers was Roos Verschuur (19). Haar moeder was vanochtend de eerste van de nabestaanden die het woord voerde. ,,Er gaan zoveel emoties door mij heen. Ik zou willen schreeuwen van woede. Om het verlies van Roos’’, snikt de vrouw die Tanis een narcist noemt. ,,Hij pakte die ochtend een wapen. Doelbewust. Hij schiet mijn kind dood. Zo wreed en onmenselijk.’’



,,Mijn kind. Mijn meisje van me afgepakt. Ik heb haar moeten wegdragen. Dat is ondraaglijk. Het is zo onwerkelijk en wreed. Naar huis zonder Roos’’, vervolgt de vrouw. ,,’s Nachts droom ik van haar, dan neem ik haar in mijn armen. Het voelt zo echt. En dan moet ik weer afscheid nemen.’’ Volgens Roos’ moeder is er één ding dat Tanis niet kapot heeft kunnen maken: ,,Dat is mijn liefde voor Roos. Ze is bij me. Voor altijd.’’