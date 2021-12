LIVE | Gommers: Nog geen verschil op ic's, ‘Omikronvariant mogelijk combinatie met verkoudheidsvirus’

video Vloekende Rutte wekt verbazing bij Bond tegen Vloeken: ‘Hoort niet in Tweede Kamer’

Demissionair minister-president Mark Rutte geeft niet het goede voorbeeld aan Nederland door in de Tweede Kamer te schelden met ‘godver’. Dat zegt Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen Vloeken, tegen deze site. ,,Woorden toen ertoe, zeker in een Tweede Kamer die al zoveel in het nieuws is. We hopen dat Rutte hier nog op terug gaat komen, dat dit niet zijn bedoeling was.”

