LIVE | Gommers: Prognose ziekenhuizen ongelooflijk somber, tekort aan vaccins dreigt in Duitsland

vernielingen Slagveld in ‘s lands mooiste kerstdorp: ‘Poten van rendieren eraf getrapt, gewei in tien stukjes’

Het vrolijkste kerstdorp van Nederland is in rouw gedompeld. Vandalen hebben vannacht in Leeuwarden vernielingen aangericht in een levensgrote kerststal, het pronkstuk van dit jaar. De twee rendieren en andere decoraties zijn gesloopt. Buurtbewoners zijn verbijsterd.

11 december