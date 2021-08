LIVE | Grootste stijging opgenomen coronapatiënten, 2213 nieuwe besmettingen

Ziekenhuizen behandelen 47 coronapatiënten meer dan gisteren. Dat is de grootste toename in een dag sinds 20 juli. In totaal liggen nu 689 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vooral de verpleegafdelingen hebben het aanzienlijk drukker gekregen. Afgelopen etmaal zijn er 2213 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het laagste aantal in tien dagen tijd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.