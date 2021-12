LIVE | Helft WHO-landen haalt vaccinatiegraad van 40 procent niet, ergernis in België door Nederlandse dagjesmensen

CoronavirusDe helft van de bij de Wereldgezondheidsorganisatie aangesloten landen haalt de vaccinatiedoelstelling van 40 procent niet. In 40 van de 194 WHO-lidstaten is minder dan tien procent van de bevolking ingeënt. De eerste dertigers zijn aan de beurt voor de boosterprik, twittert minister De Jonge. Wie geboren is in 1981 of 1982 en dat wil, kan vanaf vandaag online een afspraak maken. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.