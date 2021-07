LIVE | Hoogste aantal positieve tests in twee weken, avondklok keert terug in delen Portugal

CoronavirusHet aantal positieve coronatests is vandaag gestegen tot het hoogste aantal in ongeveer twee weken. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwamen er tussen woensdagochtend en donderdagochtend 845 nieuwe coronagevallen bij, 147 meer vergeleken met vorige week donderdag. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 616 besmettingen per dag gemeld. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.