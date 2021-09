LIVE | India hervat export vaccins, ‘Vooral kleinere bedrijven willen personeel testen’

CoronavirusVooral kleinere productiebedrijven willen dat personeel zich laat testen. Sommige ondernemingen richten zelfs eigen teststraten in op het werk. De VS vraagt leden van de Verenigde Naties om thuis te blijven voor de algemene vergadering deze week. Niet alle wereldleiders lijken daaraan gehoor te geven. Twee derde komt gewoon opdagen, dit tot zorgen van de stad New York. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.