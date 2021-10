LIVE | Israël opent vrijdag grenzen voor gevaccineerde toeristen, mondkapje weer verplicht op Vlaamse scholen

coronavirusHet aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 200, het hoogste aantal in vijf weken. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. En in Vlaanderen worden ook op scholen de teugels weer strakker getrokken. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten na de herfstvakantie weer verplicht een mondkapje op in de klas. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.