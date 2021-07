LIVE | Israël ziet lagere effectiviteit Pfizer tegen Delta-variant, bijna alle middelbare scholieren geslaagd in 2020

Het is mogelijk dat coronavaccinaties herhaald moeten worden, als de vaccins minder goed blijken te beschermen tegen verschillende varianten van het virus. Dat zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan tafel bij Humberto. Het vaccin van Pfizer/BioNTech is minder effectief in Israël sinds de Delta-variant van het coronavirus daar dominant is, maar voorkomt nog wel veel ziekenhuisopnames. En in het examenloze coronajaar slaagden nagenoeg alle middelbare scholieren. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.