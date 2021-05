LIVE | Italië versoepelt quarantaineregels voor EU-reizigers, één op de tien Belgen volledig ingeënt

CoronavirusBij onze zuiderburen is de vijf miljoenste coronaprik gezet. Eén op elke tien Belgen is nu volledig ingeënt tegen het coronavirus. In Rotterdam moest ook burgemeester Aboutaleb vanmorgen onder de naald. De Maasstedelijke burgervader riep stadgenoten gelijk op zijn voorbeeld te volgen: ,,Stroop je mouw op en laat je prikken’’. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.