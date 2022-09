LIVE | Kaag biedt Miljoenennota aan in Tweede Kamer, boerenprotesten tijdens Prinsjesdag

Prinsjesdag 2022 staat in het teken van koopkrachtplaatjes vanwege de hoge inflatie. Het is de eerste derde dinsdag van september met een rol voor prinses Amalia, én de eerste in drie jaar waarin publiek weer welkom is. Langs de route die de Glazen Koets aflegt en tijdens de balkonscène zijn de geluiden van protesterende boeren te horen. Volg alles via ons liveblog.