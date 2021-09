LIVE | Kabinet trekt 95 miljoen uit voor coronahulp arme landen, medicijn Merck lijkt effectief tegen alle varianten

Herdenking aankomst Molukkers afgeblazen na kritiek en bedreigin­gen uit gemeen­schap

28 september De herdenking van de aankomst van de Molukkers in Nederland, die op 7 oktober in Rotterdam zou plaatsvinden, gaat voorlopig niet door. Na een oproep tot een boycot, een wekenlange haatcampagne en ernstige bedreigingen vanuit de Molukse gemeenschap, is besloten de herdenking in aanwezigheid van demissionair premier Mark Rutte uit te stellen.