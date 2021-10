LIVE | Kleine daling aantal orgaantransplantaties door corona, meer dan 600.000 coronadoden in Brazilië

De kat van Demi werd op gruwelijke wijze vermoord: ‘Dit breekt je hart’

6 oktober Kat Smeagol werd twee weken geleden dood gevonden in een sloot in Diepenveen. Om zijn nek zat een koord gebonden. Een helder verhaal volgens personeel van de dierenambulance dat Demi het trieste nieuws kwam vertellen: ‘Je kat is gewurgd.’