LIVE | Laagste aantal coronabesmettingen sinds september, een derde minder ziekenhuisopnames

Margreeth is 19 en zorgt voor haar moeder: ‘Omdat ik van haar houd en omdat het nodig is’

Een lief, blond kleutertje dat aan het aanrecht staat met een theedoek in haar hand. Mama, in de rolstoel naast haar, geeft een lepeltje om af te drogen. Op een andere foto knelt Margreeth - twee turven hoog - een stofzuigerstang in haar knuistjes. Margreeth van der Schoor (19) leerde spelenderwijs huishouden. Moeder was ziek en dus werd zij een 'jonge mantelzorger'.