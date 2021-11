LIVE | Lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden, ‘Moderna noemt wetenschappers niet bij aanvraag patent’

Villabewo­ner Ad hangt metershoog net op tegen inkijk, buurt in opstand: ‘Het zíet er niet uit’

Is een metershoog kunststof bladerennet in de achtertuin de oplossing tegen inkijk vanuit een appartementencomplex? Ja, vindt villabewoner Ad van den Engel uit Maarssen. Nee, zeggen z'n achterburen, die het via de gemeente voor elkaar kregen dat het net werd weggehaald. En dus stapt Ad naar de rechter.

