LIVE | Marengo-proces in zwaar beveiligde Bunker weer hervat

Vaccins Plotseling waren er 700.000 extra prikken gezet, hoe kan dat?

15 april Opeens schoot het aantal coronavaccinaties in Nederland omhoog van ruim drie naar bijna vier miljoen. Dat totaal is een optelsom van registraties, aannames en schattingen. Die methode wekt verbazing, zelfs in het buitenland. ,,De rapportage van vaccinaties door Nederland is erg slecht en verwarrend.”