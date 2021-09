LIVE | Medicijnwaakhond VS keurt boosterprik goed voor 65-plussers, België stuurt vaccins naar Oeganda

Kees Veldboer jr. (34) nieuwe directeur Stichting Ambulance Wens: ‘Ik ga mijn vader trots maken’

22 september Kees Veldboer jr. (34) gaat het levenswerk van zijn op 26 juli plotseling overleden vader voortzetten. Per 14 oktober start hij als directeur van de Stichting Ambulance Wens. ,,Ik zit met een heel dubbel gevoel. We hebben het er thuis weleens over gehad dat het mooi zou zijn als een van de kinderen zijn werk zou voortzetten, maar dat moment is helaas veel vroeger gekomen dan gewenst.’’