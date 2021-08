LIVE | Meeste positieve coronatesten in bijna twee weken, 212 patiënten op ic

‘Aardige buurman’ Alex R. (59) uit Alblasser­dam moest éigenlijk ontvoerd worden in Cruquius

16 augustus De 59-jarige Alex R. uit Alblasserdam is waarschijnlijk het échte doelwit geweest in de ontvoeringszaak waarbij per ongeluk de verkeerde man een rood busje in werd getrokken in Cruquius. Locoburgemeester Arjan Kraijo van het Damdorp heeft de woning van de man voor twee weken afgesloten. Een van de bedrijfspanden van de Alblasserdammer, in Zwijndrecht, stond dit weekend nog in de fik nadat een auto er met opzet op was ingereden.