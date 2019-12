LIVE: ‘Met arrestatie Taghi grote klap uitgedeeld aan criminele organisatie’

Taghi: gezicht van de huidige generatie onderwe­reld

18:24 Lang wist hij onder de radar te blijven, maar inmiddels is Ridouan Taghi hét gezicht geworden van de nieuwe, heersende generatie in het Nederlandse misdaadmilieu. Zijn reputatie is uitgegroeid tot die van een crimineel die zijn gelijke in Nederland niet kent. Hij is vandaag in Dubai aangehouden.