LIVE | Minder dan 1500 besmettingen, wachtrijen priklocaties door GGD-storing

CoronavirusHet RIVM heeft het afgelopen etmaal 1490 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds september. Het is ook de tweede dag op rij dat er minder dan duizend mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet houden. Op de intensive cares werden afgelopen etmaal zeven nieuwe patiënten met corona opgenomen. Omdat er acht mensen werden ontslagen of overleden, liggen er nog 343 coronapatiënten op de ic’s, één minder dan zondag. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.