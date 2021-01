LIVE | Minder dan 4000 nieuwe coronagevallen, Europees record voor VK: meer dan 100.000 doden

LIVE | Veel politie aanwezig in Rotterdam-Zuid, Rutte bezoekt door rellen getroffen Schilders­wijk

19:18 De politie is in groten getale aanwezig in de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren een dag eerder aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Volgens een verslaggever ter plaatse rijden politieauto’s af en aan. Op straat worden groepen mensen direct door de politie om hun id-bewijs gevraagd. Daarna worden ze gesommeerd om niet in groepjes rond te lopen vanwege de geldende coronamaatregelen. De politie hoopt op die manier nieuwe rellen in de kiem te smoren. Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.