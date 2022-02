LIVE | Minister: Stemmen op gemeenteraden kan veilig, betogers Nieuw-Zeeland blijven ‘dagenlang’

CoronavirusWie eerder werd gevaccineerd en daarna een boosterprik kreeg, verkleint daarmee de kans op een omikroninfectie met de helft, meldt het RIVM. Onderwijl blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland hoger dan ooit. Over de precieze cijfers bestaat veel onduidelijkheid, maar dat de grens van 5 miljoen vandaag gepasseerd wordt is echter wel zeker. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.