LIVE | Ministerie waarschuwt voor 'fake' lijst met coronamaatregelen

Coronavirus LIVE | Na lockdown in Duitsland kan Nederland niet achterblij­ven

19:43 Nu Duitsland heeft besloten dat vanaf woensdag een lockdown geldt in dat land, kan Nederland niet achterblijven en zijn aanvullende maatregelen nodig. Dat stelt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. ,,Het is mijns inziens onvermijdelijk dat we ons in Nederland ook bezinnen op aanvullende maatregelen. Het verschil met Duitsland wordt anders te groot”, aldus Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.