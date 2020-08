LIVE | Misinformatie over corona kostte wereldwijd honderden levens, stijgende lijn in besmettingen Duitsland

Drugsbaron Robert Dawes wordt uitgele­verd aan Nederland voor mogelijke betrokken­heid bij moord

12 augustus Robert Dawes, de man die wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Europa, wordt op verzoek van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland uitgeleverd om te worden gehoord in de moordzaak op onderwijzer Gerard Meesters in 2002 in Groningen. Dat meldt Dagblad van het Noorden.