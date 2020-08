LIVE | Mogelijk nóg hoger dodental in VS, opening Legoland Scheveningen uitgesteld

Mensen vullen de aanvraag voor een coronatest onjuist in om ervoor in aanmerking te komen. Ze melden dat ze milde klachten hebben terwijl dat niet zo is, meldt Tubantia. Onderzoekers van het onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Seattle, vrezen intussen voor een nog hoger dodental als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.