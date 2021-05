LIVE | Mogelijk vertraging eerste prik door leveringsprobleem Janssen, ‘Studenten drongen voor’

Ruim 540 kilo (!) aan lachgas, politie vindt 78 volle tanks in auto: ‘Levensge­vaar­lijk!’

26 mei Hoeveel volle tanks met lachgas passen er in een auto? Het is een vraag waar de politie in Zwolle sinds vandaag een antwoord op heeft. Agenten deden een ‘levensgevaarlijke’ vondst en hielden een verdachte aan.