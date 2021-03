LIVE | Monsterproces tegen Ridouan Taghi van start, getroffen beveiligingsmaatregelen zwaarste ooit

LIVE | Staatsse­cre­ta­ris Mona Keijzer test positief, rapport: vaccin AstraZene­ca in VS 79 procent effectief

9:09 De afgelopen week is het aantal coronabesmettingen in België fors toegenomen. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.867 gevallen bij. Een stijging van maar liefst 42 procent ten opzichte van een week eerder. In Slowakije heeft de premier zijn ontslag aan geboden na een conflict over een bestelde partij Spoetnik V-vaccins. En in de VS kreeg de coach van Toronto een boete van 50.000 dollar voor het gooien met een mondkapje. Het laatste nieuws rondom het coronavirus lees je ons liveblog.