LIVE | Nederland doneert slechts een fractie van beloofde vaccins aan WHO

Nederland­se moslims reageren woest op heimelijke onderzoe­ken in moskeeën: ‘Vertrouwen geschaad’

17 oktober Nederlandse moslims zijn woest over geheim onderzoek in opdracht van meerdere gemeenten naar moskeeën. Ze huurden een particulier bedrijf in dat undercover ging in gebedshuizen, onthulde NRC vrijdag. Ook in moskeeën waar goede banden mee waren. Het zorgde voor een storm aan verontwaardigde reacties vanuit de islamitische gemeenschap.