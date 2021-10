LIVE | Nieuw risiconiveau: coronasituatie in heel Nederland is zorgelijk

Steenrijke Amsterdam­se crimineel Gordon F. gearres­teerd na schietpar­tij

9:09 De steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F. (40) is dinsdagmiddag in Amsterdam-Zuid door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in de nacht van zondag op maandag in Lijnden.