LIVE | Nog nooit was het weekgemiddelde van aantal besmettingen zo hoog, winkels uit protest open

Tandartsbe­zoek­je eindigt voor Ege (13) met chemokuren in het ziekenhuis

Het had simpelweg een ‘lullige’ tandvleesontsteking moeten zijn, maar dat was het bij Ege Bilici (13) niet. Van het ene op het andere moment belandden hij en zijn familie in een ongekende rollercoaster, die nog niet beëindigd is. ,,We hopen ontzettend dat er een donor gevonden wordt.”

9:52