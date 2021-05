LIVE | Officiële partner Olympische Spelen roept op tot afgelasting, Indiase coronavariant in zeker 53 gebieden

Deze In­sta-boswach­ters laten je al het moois van de Biesbosch zien: ‘Aan selfies begin ik niet’

24 mei Ze vallen op door hun enorme enthousiasme, of het nu om een zeldzame vogel of een bijzonder insect gaat. Boswachters Thomas van der Es en Harm Blom zijn een hit op Instagram. Met hun foto’s van bevers, zeearenden en zweefvliegen laten ze dagelijks duizenden mensen zien hoe mooi hun werkgebied is. ,,Aan selfies begin ik niet.’’