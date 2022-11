LIVE | Officier van justitie eist 18 jaar cel tegen Sandra H. voor moord op Ichelle

In de Middelburgse rechtbank dient vandaag de strafzaak tegen de 46-jarige Sandra H. Ze wordt verdacht van moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg. Ichelle raakte in december 2020 vermist en haar lichaam werd drie maanden later in stukken teruggevonden. Gisteren was dag 1 van de strafzaak. Vandaag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis, voert de advocaat zijn pleidooi en is het laatste woord aan Sandra H.