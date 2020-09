LIVE | OM bij proces: niets mis met volgen advocaten bij opsporing van Taghi

Het Marengo-proces staat onder hoogspanning nu de focus is verschoven van de verdachten naar hun advocaten. Die worden in een proces-verbaal beticht van het ongeoorloofd doorspelen van informatie aan criminelen. Daarnaast blijken twee advocaten in het proces, Nico Meijering en Leon van Kleef, door de politie te zijn gevolgd . ,,Edelachtbaar college. Zo kan het niet verder”, begon Nico Meijering vorige week. ,,Raadslieden van verdachten in het grootste en belangrijkste strafproces ooit mogen aan de schandpaal en het OM vindt het goed. Sterker nog, het OM tuigt de schandpaal zelf op.”

Schaduwoperatie

De advocaten willen dat de rechtbank onderzoek doet naar de observatie van advocaten. Zo willen ze dat betrokken politie- en justitiemensen worden gehoord. Met hulp van de politie in Dubai werden in juni 2019 Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd terwijl zij cliënten bezochten in Dubai. Die schaduwoperatie volgde op een tip dat het advocatenduo in de oliestaat de toen voortvluchtige Ridouan Taghi zou bezoeken. Die tip bleek onjuist. Het OM voelt daar niets voor en belooft dat de processen verbaal over wat er precies is gebeurd naar buiten komen. De rechter-commissaris zou dan moeten bepalen welke dossiers de advocaten in mogen zien.